DPÜ KTBMYO’da yangın tatbikatı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı (KTBMYO) bünyesinde Öğr. Gör. Bülent Buldu tarafından yürütülen “Yangına Müdahale Teknikleri II” dersi çerçevesinde organize edilen yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Germiyan Yerleşkesinde daha önce Spor Bilimler Fakültesi tarafından kullanılan binada yapılan yangın tatbikatına Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personel, araç ve ekipman desteği verdi. Planlanan tatbikat çerçevesinde, bina içerisinde oluşturulan yangın ve dumanlı ortama yangına müdahale ekipmanları kuşanan öğrenciler müdahale ederek öğrendikleri bilgi ve teknikleri uygulama şansı buldu.

Tatbikat, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Ali Telli, Öğr. Gör. Bülent Buldu ve Öğr. Gör. Emre Safa Tengilimoğlu tarafından yürütülürken Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun da katılarak destek verdi.

Tatbikat sonrası Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem, yapılan başarılı tatbikattan dolayı bölüm hocaları ve öğrencileri tebrik ederek tatbikatın gerçekleşmesinde katkı sunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine, Kütahya Belediyesi İtfaiyesine ve Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.