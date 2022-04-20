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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ılgın çalılarından temizlenen alana “Mera Islah ve Amenajman” projesi çerçevesinde yonca, çayır üçgülü ve İngiliz çimi karışımı ekim yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçeye Kayı Köyünde bulunan merada ılgın çalılarından temizlenen alana Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden temin edilen Yonca, Çayır Üçgülü ve İngiliz Çimi karışımı ekimi gerçekleştirildi.

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