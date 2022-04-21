Altıntaş’ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hububat alanlarında en fazla zarar yapan Ekin Kambur Böceği sürveyleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca devam ediyor.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlçemizde hububat alanlarında en fazla zarar yapan Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) sürveyleri Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca devam etmektedir. Yapılan sürveyler sonucu zarar eşiğinin üzerinde yoğunluk görülen alanlarda çiftçilerimize kültürel önlemler ve yüzey ilaçlaması tavsiyelerinde bulunulmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.