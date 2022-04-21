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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çinili Camii'nin güçlendirilmesi çalışmalarında ihale süreci başlıyor

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına İbrahim Güneş, Çinili Camiinin güçlendirilmesi çalışmalarında sürecin uzamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çinili Camii'nin güçlendirilmesi çalışmalarında ihale süreci başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına İbrahim Güneş, Çinili Camiinin güçlendirilmesi çalışmalarında sürecin uzamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çinili Cami’deki çalışmalarla ilgili kamuoyunda gündeme gelen ve soruların yanıtlanmasının amaçlandığı açıklamada, “Çinili Cami ile ilgili olarak mevcut zeminden kaynaklı hasarlar oluşması nedeniyle incelemeler yapılmış, birçok üniversiteye raporlar hazırlatılmıştır. Raporların büyük bölümünde caminin ve minarenin yıkılarak aslına uygun yeniden yapılması gerektiği bildirilmiştir. En son Orta Doğu Teknik Üniversitesinden uzmanların hazırladığı raporda caminin ve minarenin yıkılmadan güçlendirme imalatı öngörülmüştür. Anıtlar Kurulunun isteği üzerine Dr. Doven Muhendislik ve Teknoloji A.Ş. şirketine son rapora uygun olarak proje hazırlatılmıştır. Yeni projede caminin ve minarenin askıya alınması ve minarenin kesilip taşınarak zeminin güçlendirilmesi daha sonra caminin güçlendirilme işlemlerinin yapılması projelendirilmiştir. Projeler 2021 yılında sonuçlandırılmış yaklaşık maliyeti 2021 yılında hazırlanmıştır. 2022 yılında da ihalesinin yapılması planlanmıştır. İşin büyük bir kısmını teşkil eden minare taşıma projelerinde bazı öngörülmeyen durumlar ortaya çıkmıştır. Bu durumların Anıtlar Kurulu, proje müellifi ve bilim kurulu üyeleriyle görüşülerek teknik açıdan ortak doğru bir karar alınması gerekmekte olup bu da süreci uzatmaktadır. 2022 yılında maliyetlerin öngörülmeyen düzeyde artması, yaklaşık maliyetin güncellemesini geciktirmiştir. İş, özellikli iş olduğundan güncelleme çalışmalarının titizlikle yapılması gerekmektedir. 2022 yılı yatırım programında bu iş için ayrılan ödenek maliyet artışlarından dolayı işin yıllara sari olarak çıkılması gerekmekte olup bu işlemlerde süreci uzatmaktadır. Yapılacak işin neredeyse Türkiye çapında benzersiz bir iş olacağı ve bu işin uygulama sırasında belgesellere konu olabilecek bir süreci içinde barındırdığından dolayı gerek ihale yönteminin seçilmesi, gerekse işin ehline verilmesinin sağlanması için araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yüklenici seçimi kadar işin denetimi ile ilgili işlemlerde titizlik içinde yapılması elzemdir. İşin özellikleri, müşavir firma kullanılmasını gerekli hâle getirmektedir. Müşavir firmanın bulunması da en az yüklenici firma seçimi kadar önemlidir. Bu çalışmalar da belli bir süreyi gerektirmektedir. Tescilli bina olması Anıtlar Kurulu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmayı gerektirmektedir. Bu kurumların kendine has çalışma takvimleri vardır. İhaleye çıkılabilmek için iyi bir Teknik Şartname ve İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı hazırlanması gerekmektedir. İhale hazırlık sürecinin tamamlanmasından sonra ihale sureci mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. Çinili Cami Derneği ve üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri Çinili Cami projesine ilişkin belli aralıklarla toplanarak hem proje sürecini değerlendirme hem de kamuoyunu doğru bilgilendirme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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