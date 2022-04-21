Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik şehit ailesiyle iftar yaptı

"Bu da olmaz" dedirtti, polis ekipleri bile şaşırdı

Kütahya Valisi Ali Çelik, eşi Nezihe Çelik ile birlikte İdlib şehidi Muhammet Yılmaz’ın ailesiyle iftar yaptı.

Şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice ve oğlu Emre ile sohbet eden Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, ailenin taleplerini dinledi.

Bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, misafirperverliğinden dolayı şehidin ailesine teşekkür etti.

“Biz büyük bir aileyiz” diyen Vali Çelik, “Devletimiz ve milletimiz her zaman şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerinin yanında. Rabbim kıymetli ailelerimizin gönüllerini hoş, ömürlerini bereketli eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.