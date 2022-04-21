Başkan Akçadurak: "Gediz Turizmine katkıda bulunacak faaliyetlere desteğimiz devam edecek"

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Doğa Sporları Kulübü tarafından (GEDOFF),geçtiğimiz günlerde gerçekleşen offroad etkinliğine destek veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Akdağ Kozaklı Yaylasında düzenlenen iftar programında, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyün’de başlayıp Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde devam eden OffRoad etkinliğinin gerçekleşmesinde büyük katkılar sağlayarak, sorunsuz bir şekilde organizasyonun gerçekleşmesinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Akçadurak’a teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.

OffRoad’ın heyecan dolu bir doğa spor dalı olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Böyle güzel bir ramazan akşamında bizleri bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hediyeyi doğa içinde almak offroad’a uygun bir ortam oldu. Gediz Belediyesi olarak Gediz turizmine katkıda bulunacak aktivite ve spor faaliyetlerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Nazik davetlerinden ve plaket için Gediz Doğa Sporları Kulübüne teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.