Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türk Kızılay'ın kan stokunun azalmasına karşı yürüttüğü çalışmalara destek olmak için Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği tarafından Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyaya yoğun katılım olurken, dernek yönetimi, üyeleri ve vatandaşların haricinde TKİ Tavşanlı Linyitspor golcüsü İbrahim Zeytin de kan bağışında bulundu. Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kürşat Öztaş, bu kutsal görevde tüm üyelerine ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

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