Emet’te resim ve el sanatları sergisi açıldı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferi'nin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde “Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları” isimli sergi açıldı.

Emetli sanatçıların eserlerinden oluşan serginin açılışını Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval ve Şoförler Odası Başkanı Ali Ceyhan birlikte yaptı. Sergi bir hafta süresince açık kalacak.

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