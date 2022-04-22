Simav’da orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine eğitim

Kütahya’nın Simav ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınları gönüllüsü olmak isteyen köylü vatandaşlara orman yangınları konusunda eğitim verildi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat eden 205 kişilik gönüllü adayına yönelik düzenlenen Orman Yangınları İle Mücadele Yöntemleri eğitimi, iki grup halinde gerçekleştirildi. Orman yangınları gönüllüsü adaylarının büyük ilgi gösterdikleri eğitimlerde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirmeler yapılarak, yangınlarla mücadele yöntemleri aktarıldı. Kullanılan araç ve gereçler ile kişisel koruyucu donanımlar tanıtılırken aynı zamanda iş güvenliği konuları üzerinde de duruldu.

Simav Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile verilen eğitimlere, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Simav Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Ersoy, AFAD İl Müdürlüğünden Erdal Bölük ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi A. Başar Kavcin katıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan gönüllülere katılım sertifikaları verildi.

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