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DPÜ’de “Milli Mücadelede Din Adamları” konulu konferans

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde "Milli Mücadelede Din Adamları" konulu konferans gerçekleştirildi.

DPÜ’de “Milli Mücadelede Din Adamları” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde “Milli Mücadelede Din Adamları” konulu konferans gerçekleştirildi.
İİF Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı.
Konferansta konuşmacı olarak katılan İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ergin Ögcem, konuşmasında milli mücadele öncesi yaşananları ve sonrasında milli mücadeleye giden sürecin hikayesini aktararak başladığı konuşmasında, Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu genelinde organize edilen teşkilatlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Ayrıca bu teşkilatlarda yer alan din adamlarının kimler olduğuna, bu din adamlarının milli mücadele lehinde yaptıkları faaliyet ve fedakarlıkların neler olduğuna değindi.
Üzerinde yaşamakta olduğumuz coğrafyanın çok büyük bedeller ödenerek düşman işgalinden kurtarıldığını ve bu topraklar üzerinde yaşayan her ferdin mutlak surette bu fedakarlıkların bilinç ve şuurunda bir yaşamla mükellef olduğunu ifade eden Ergin Öğcem, bu mücadelenin ruhunun doğru anlaşılması noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti.
Ülke içerisinde ve dışında terör odaklarına yönelik operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman neferlerini anan Ögcem, tüm şehitler için dua etti.

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