Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Rusya bir komutanını daha kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

İftar programına Kaymakam Hakan Alkan, Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve hastane personeli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Alkan, "Bugünkü iftarımızı İlçe Hastanesinde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte açıyoruz. Sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.