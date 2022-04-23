Gediz’de orman yangınları ile mücadele eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, 'Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri', Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisleri'nde veriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik verilen eğitimlerde bilgiler tazelenirken, yeni bilgiler de personele aktarılıyor.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla fiilen mücadele eden personele yönelik olarak düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimine Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi A. Başar Kavcin katıldı.

Eğitimde; orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, kullanılan araçgereç ve ekipmanlar, yangınla mücadelede iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere teorik bilgiler verildi. Eğitim sonrası arazöz, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçları malzemeleri kontrol edildi.

Eğitimde yangınsız ve kazasız bir sezon dileyen Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı; yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunun altını çizdi. Arpacı, “Yangın sezonu boyunca ekiplerimiz sürekli teyakkuzda. Bizim vatandaşlarımızdan tek isteğimiz dikkat ve duyarlılık. İhmal yüzünden ormanlarımız yok olmasın. Ormanlarımızı hep koruyalım ki, yarınlara en güzel şekilde taşıyalım” şeklinde konuştu.

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