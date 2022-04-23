Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı yenileniyor

Kütahya’nın göz bebeği yeşil alan ve parkların başında gelen Ressam Ahmet Yakupoğlu (Maltepe) Parkı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Maltepe Mahallesi'nin ve Kütahya’nın nefes alınabilecek, aile ortamında dinleme ve eğlence imkanı sunan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı Kütahya Belediyesi tarafından yenileniyor.

Kütahya’da herkesin bir anısının olduğu Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı peyzaj ve diğer çalışmalar ile yeniden Kütahyalı hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İçerisinde muhtarlık binası dahil olmak üzere, restoran, büfe, yeşil alan, yürüyüş parkurları ve daha birçok sosyal donatı alanları yer alıyor.

Yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, parkın hizmete girmesi bekleniyor.

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