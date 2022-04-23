Otomobil üst geçit köprüsünden uçtu; 1 yaralı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yüksel yaralandı.

Kaza, Balıkesir kavşağı ile Tepecik beldesi arasındaki demir yolu üst geçit köprüsünde meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı'ya giden Yusuf Yüksel yönetimindeki 35 ACG 709 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki üst geçitten uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yusuf Yüksel, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2022-04-23 15:41:12



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