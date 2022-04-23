Kütahya'da “Siber vatan” projesi eğitimleri

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Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ortaklığıyla düzenlenen “Siber vatan” projesi eğitimlerinin başladığı bildirildi.

Rektör Kazım Uysal’ın ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un katıldığı törenle başlayan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün (DPÜ KAMER) yürütücülüğünde gerçekleştirilecek eğitimlerde Türkiye adına stratejik önemde bulunan siber güvenlik alanında istihdam sağlanarak gereksinim duyulan personellerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İki aşamalı sınavın ardından eğitime katılmaya hak kazanan öğrencilere siber güvenlik konusunda özel bir programla verilecek eğitimler, yazılım ve siber güvenlik alanında gerçekleştirilecek

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