Kütahya OBM’de iş başı eğitimleri

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine iş başı eğitimleri verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele ve becerinin artırılması için düzenlenen eğitimlerimizde, bilgiler tazeleniyor ve yeni sezon için kontroller yapılıyor” denildi.

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