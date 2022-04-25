Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı

Putin Paskalya ayinine katıldı: O anlar gündem oldu!

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan otomobile motosikletli kurye çarptı. Kurye çarpmanın ektisi ile metrelerce ileri savruldu. Kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralı kuryenin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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