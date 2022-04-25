Gediz’de Çocuk Festivali düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel çocuk festivali düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “Gediz Çocuk Festivalinin birinci etkinliği Adnan Menderes Yaşam Parkı Amfi Tiyatroda çocuklarıın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Çocuklar kendileri için hazırlanan alanda gönüllerince eğlendi.

İkinci etkinlik ise saat 21.30 ‘da Belediye Hizmet Binası önünde düzenlendi.

Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gerçekleşen Çocuk Festivali’nde tüm çocuklar, şişme oyun alanları, gösterileri, eğlenceli aktiviteler ve Hacivat ve Karagöz oyunu ile keyifli zaman geçirdiler.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz Gençlik Kolları, AK Parti Gediz Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda aileleri ile birlikte çocuklar katıldı.

İki yıldır koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kısıtlamalı şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl eskisi gibi coşkuyla kutlandığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız mutluysa bizlerde mutluyuz. İnşallah her sene geleneksel olarak çocuklarımız için de festival havasında bir bayram kutlamayı planlıyoruz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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