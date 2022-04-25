TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlar, TKİ Tavşanlı Linyitspor için 'adaletin yerini bulacağına' inanıyor. 3. Lige çıkış maçında TKİ Tavşanlı Linyitspor Tekirdağspor karşılaşması sonrası 21 mağlubiyetten sonra Tekirdağ sporda 8 numaralı futbolcunun cezalı olması ve karşılamada kadroda yer almaması gerekirken yer aldığı TKİ Tavşanlı Linyitspor tarafından tespit edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Durumun basında yer almasından sonra Kütahya Sivil Toplum hareketleri Tavşanlı Linyitspor'un yanında olduklarını ve bu haksızlığa göz yumulmaması gerektiğini vurguladılar.

Almanya'dan Wupertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu, TKİ Tavşanlı Linyitspor 'a sahip çıktıklarını, şayet bir hata varsa bunun düzeltileceğine inandıklarını söyledi.

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