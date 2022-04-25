DPÜ, TEKNOFEST Koordinasyon Toplantısı'nda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ, TEKNOFEST Koordinasyon Toplantısı'nda

İHA

DPÜ, TEKNOFEST Koordinasyon Toplantısı'nda

TEKNOFEST’e bu yıl kurumsal paydaş olarak kabul edilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), altıncısı düzenlenen Kurumsal Temsilciler Koordinasyon toplantısına ilk kez paydaş sıfatı ile katılım gösterdi.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve 100’den fazla kamu ve özel kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıya Dumlupınar Üniversitesi adına TEKNOFEST kurum temsilcisi ve BAP Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Recep Uğur Acar katıldı.
Toplantıda, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, hazırlıkları devam eden 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaliyle ilgili sunumunu yaptı. Ardından bu yıl Samsun merkez olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde ve Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan yarışlara yönelik devam eden hazırlık süreci değerlendirildi.
TEKNOFEST paydaşı olarak yapılacak iletişim çalışmalarında her türlü desteğin verileceğini ve her zaman desteğe hazır olduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez. “DPÜ olarak TEKNOFEST 2022'ye ev sahipliği yapacak Samsun’da bu yıl kurumsal paydaş olarak yer almanın heyecanını ve gururunu yaşıyor ve takımlarımız ile değerli takım danışmanları hocalarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler
YEREL HABERLER TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler
Gediz’de Çocuk Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Gediz’de Çocuk Festivali düzenlendi
Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı
"Kültür ve kültürel değerler ile birlikte sanat ve sanatçıya sahip çıkan bir belediyeyiz"
YEREL HABERLER "Kültür ve kültürel değerler ile birlikte sanat ve ...
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi 
YEREL HABERLER Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi 
Fildişi Sahili büyükelçisinden DPÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Fildişi Sahili büyükelçisinden DPÜ’ye ziyaret
Dumlupınar’da “Aile Eğitimi” kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Dumlupınar’da “Aile Eğitimi” kursları devam ediyor
Kütahya OBM’de iş başı eğitimleri
YEREL HABERLER Kütahya OBM’de iş başı eğitimleri
DPÜ’de “Zaferin 100. Yılında Kurtuluşun Öyküsü” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Zaferin 100. Yılında Kurtuluşun Öyküsü” ...
Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu
YEREL HABERLER Tavşanlı Linyitspor'da 3. lig umudu
Kütahya´da 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya´da 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele ...
Tamir için çıktğı sundurmadan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tamir için çıktğı sundurmadan düşen işçi yaralandı
Başkan Alim Işık: "Bağımsızlığın ne demek olduğunu en iyi Türk milleti bilir"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Bağımsızlığın ne demek olduğunu en ...
"Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak"
YEREL HABERLER "Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya ...
Kütahya’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Kütahya’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ...
30 Ağustos İlkokulu’nun yıkımı başladı
YEREL HABERLER 30 Ağustos İlkokulu’nun yıkımı başladı
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
Simav’da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar
YEREL HABERLER Simav’da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar
Kütahya’da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz ...
Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara ...
Hediye bayrak ve balonlar ilgi gördü
YEREL HABERLER Hediye bayrak ve balonlar ilgi gördü
Kütahya'da “Siber vatan” projesi eğitimleri
YEREL HABERLER Kütahya'da “Siber vatan” projesi eğitimleri
Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Otomobil üst geçit köprüsünden uçtu; 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil üst geçit köprüsünden uçtu; 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.