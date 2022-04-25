Gediz’de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) personeli aldıkları temel gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırladı ve paketledikleri erzak kolilerini ailelere ulaştırdı.

Gediz Kredi Yurtlar Kurumu personeli paylaşma ayı olan Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olmasından yola çıkarak aldıkları temel gıda malzemelerini bir araya getirip ihtiyaç sahibi aileler için 14 koli ramazan paketi hazırladı.

Personelin aldığı gıda malzemeleri yurtta yine öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi. Her birinde 14 kalem gıda malzemesi olduğu koliler, gönüllü yurt öğrencileri tarafından Sosyal Yardımlaşma Derneğinden alınan bilgilerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gediz KYK Müdürü Figen Börek, "Ramazan bereket ve paylaşma ayı olmasından dolayı bizde elimizden gelen imkanlar ile muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere yurt personellerinin desteğinde kolilerimizi hazırladık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Şeker, un, pirinç, çay, yağ gibi temel ihtiyaçlar olan gıda malzemelerinden alabildiklerimizi kolilere yerleştirdik ve hep birlikte arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle ailelere ulaştırdık. Paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

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