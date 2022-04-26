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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle, sahurda bir araya geldi.

Kütahya’nın can ve mal güvenliğinin korkusuz neferleri olan itfaiye personeliyle sahur programında bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, itfaiye personelinin yaklaşan kadir gecelerini ve ramazan bayramlarını kutladı. Allah’tan, kazasız belasız çalışma dileyen Başkan Işık, emekleri için her bir itfaiye personeline teşekkür etti.

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