Hisarcık’ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü

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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Dereköy köyünde bulunan 6 dekarlık elma bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı. Ayrıca üreticiye bereketli bir yıl geçirmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu.

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