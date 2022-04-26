Emetli esnaflar birlik iftarında buluştu

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Kütahya’nın Emet ilçesinde esnaflar düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen birlik beraberlik iftarına, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Esnaf Odası Başkanı Ramazan Seval, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve esnaflar katıldı.

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