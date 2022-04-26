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Belediye personeline 'Kişisel verilerin korunması kanunu' eğitimi

İHA

Belediye personeline 'Kişisel verilerin korunması kanunu' eğitimi

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ eğitimi ile devam etti.
Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği’nden Avukat Süleyman Üçel tarafından verilen eğitim ile personelin kişisel verilerini nasıl koruyacağı ve nasıl bir önlem alacağıyla ilgili eğitim Kütahya Belediyesi Konferans salonunda verildi. Konferansa kurum içindeki personel katıldı.
Personelin eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik bu tür eğitimlerin yıl boyunca düzenli olarak verilmeye devam edeceği bildirildi.

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