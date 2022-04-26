Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Camidibi Sokak üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde M.E. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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