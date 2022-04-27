Kütahya 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları iftarda buluştu

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Kütahya’da 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları için iftar programı düzenlendi.

İftar programına, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan ile 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları katıldı.

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