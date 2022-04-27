Hisarcık’ta “Gençliğe Değer” projesi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Gençliğe Değer” isimli proje çerçevesinde gençler için iftar programı düzenlendi.

Kutlubeyler köyü İmam Hatibi Selahaddin Aydın, “Gençliğe Değer” isimli proje çerçevesinde ilgilendiği gençlerle ilçe merkezinde iftar programı düzenledi.

İftar öncesi Diyanet Gençlik Merkezinde İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol gençlerle sohbet etti ve oyun oynayarak hoş vakit geçirildi. Gençler iftar vaktinde top atışını izleyerek iftarlarını yaptılar ve çayla birlikte sohbet ettiler.

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