DPÜ ile T3 Vakfı arasında TEKNOFEST iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) arasında TEKNOFESTHavacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlenmesi konusunda paydaş iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen tören öncesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, TEKNOFEST Kurum Koordinasyon Yetkilileri olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Recep Uğur Acar ile Sosyal Medya Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Abdi Erkal'dan sürece ilişkin bilgiler aldı.

Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Kazım Uysal, tarafından imzalanan protokol ile yurt içi ve yurt dışından takımlarının uçuş, paraşüt, akrobasi gösterileri yapacağı uluslararası katılıma açık teknoloji yarışmaları ve girişim zirvesi ile etkinliklere, söyleşilere, teknoloji markalarının tanıtım alanlarına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin genel amaçları ile havacılık ve uzay odak alanlarına yönelik düzenlenecek faaliyetlere ilişkin sorumluluk ve yükümlülükler ile iş birliği esasları belirlendi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.