Altıntaş’ta “Bir Dilim Mutluluk“ isimli proje

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan “Bir Dilim Mutluluk“ isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamlığımız tarafından başlatılan “ Bir Dilim Mutluluk “ isimli proje çerçevesinde Yeşilyurt köyümüzde ikamet eden Murat amcamız ve Havva teyzemizin yeni yaşlarını tebrik ettik. Kendilerine hayırlı bir ömür diliyoruz” denildi.

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