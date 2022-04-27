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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeli ile iftar

İHA

Belediye personeli ile iftar

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi personeli ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Işık, iftar programında tüm personele emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Belediye personeli ile 3 gün üst üste sürecek olan iftar programında bir araya gelecek olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilk grup olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Makine ve İkmal Müdürlüğü personeli ve aileleriyle Kütahya Belediyesi hizmet binası yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
2019 yılının ramazan ayı süresi içinde belediye önünde toplu iftar programı düzenlendiğini hatırlatan Başkan Işık, 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle iftar programları yapamadıklarını söyledi. Başkan Işık, “Bu ramazan ayında şartların iyileşmesi ile birlikte bir araya gelmeyi düşündük ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Vatandaşa yaptığınız hizmetlerle doğrudan belediyemiz ile vatandaşı buluşturduğunuz müdürlüklerde görev yapıyorsunuz. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki cenaze hizmetleri birimimiz, Makine ve İkmal Müdürlüğündeki birçok atölye, hizmet araçlarımız gibi fiziksel imkanlarımızla birlikte buralarda çalışan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetler, olumlu ya da olumsuz doğrudan vatandaşımıza dokunuyor. Kimisi memnun olup dua ederken, kimisi de beklediği hizmeti alamadığı ya da bir şekilde memnun olmadığı için başka türlü dua ediyor olabilir. Önemli olan bizim kurumumuz adına yaptığımız hizmette samimiyetle çalışmak, elimizden gelen desteği memleketimiz ve milletimiz için yapmaktır. Kul bilmez ise Allah bilir diyeceğiz. Üzülmeden, kızmadan, sabır ile hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Herkes sizden daha iyisini ve hızlı bir şekilde yapmanızı bekliyor"
“Sizlerle geride bıraktığımız 3 yıl içinde tarihinde ilkleri yaşadık, ilkleri yaşattık ve çok kıymetli hizmetler yaptık” diyen Başkan Işık, emeği geçen her bir personele teşekkür ederek, Kütahya adına kendilerine şükranlarını sundu. Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Herkes sizden daha iyisini ve hızlı bir şekilde yapmanızı bekliyor. Hepsinin bir an da mümkün olmayacağını siz de, biz de biliyoruz. Sizlerin sayesinde hemşehrilerimize hizmetlerimizi vermeye gayret ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İftar sonrasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Makine ve İkmal Müdürlüğünden emekli olan personele teşekkür belgelerini verdi.
İftar programına, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, birim müdürleri ile belediye personeli ve aileleri katıldı.

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