Belediyeden üretime bir destek daha

Kütahya Belediyesi’nin iştiraki olan Simpaş A.Ş. bünyesinde hizmet verecek olan tekstil atölyesi yapılan törenle açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 50 kişi ile başlayan üretimin, 500 kişiye dönüştürülecek şekilde planlandığını ifade etti.

Pandemi sürecinde maske üretim atölyesi olarak kullanılan alanda, tekstil ürünleri üretilmeye başlanıldı. Tekstil atölyesinde Simpaş A.Ş., Eyüp Şen danışmanlığında iç çamaşırı üretimi yapılacak. Açılış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yaklaşık 2 yıl önce pandemi süreci başladığında ilk maske üretimini başlatmış olduğumuz atölyemizin önündeyiz. O günün şartlarında burada yapılan üretimle yaklaşık 9 milyona yakın maskenin 5 milyondan fazlasını Kütahya Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıp, pandemi sürecinde birçok yarayı sarmış ve şehrimizi başka şehirlere muhtaç etmeyen bir görev üstlenmiştik” dedi.

İlk etapta 50 kişiye istihdam olanağı sağlayan atölyenin ileride 500 kişiye kadar istihdam edebilecek kapasiteye çıkarılabileceğini ifade eden Başkan Işık, “Yine belediyemizin iştiraki olan Simpaş A.Ş. aracılığı ile bugün bu mübarek ramazan ayında çok hayırlı bir hizmet için birlikteyiz. Tekstil üretim atölyemizi bugün itibariyle üretime sokuyoruz. Yaklaşık 50 kişi ile üretime başlayacak olan ve günlük 5 bin adet iç çamaşırı imalatıyla yürüyecek olan üretim sistemi, nihai olarak yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği bir şekle dönüştürülecek. Simpaş tekstil atölyesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



"Şehrimizde açılan işyerlerinin sayısı artıyor"

Kütahya’da yapılacak her üretimin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Kütahya gerek bulunduğu coğrafi konum gerekse sahip olduğu iş gücü ve diğer potansiyeller açısından bu bölgenin yıldız illerinden birisi. Bu şehirde yapılacak her türlü üretimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun içinde belediye olarak elimizden gelen desteği ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz. 3 binden fazla ek işyerinin açıldığı, dolayısıyla yıllık ortalama binin üzerinde işyerinin şehrimizde açılarak birçok insana istihdam sağladığı bir dönemdeyiz. Çok zor olan pandemi şartlarına rağmen her geçen gün şehrimize açılan işyerlerinin sayısı artıyor. İnşallah bu normalleştiğimiz dönemde yeni işyerlerinin sayısını artırarak şehrimizdeki işsizliğe ciddi anlamda bir çözüm bulmayı hedefliyoruz” dedi.

Şimpaş A.Ş. Tekstil Atölyesi'nde 29 tekstil makinesi yer alırken, 50 kişi istihdam edilecek.

