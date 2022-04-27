Rektör Uysal, öğrencilerle iftar yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen iftar etkinliğine Rektörle birlikte Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Gençlik ve Spor Müdürü Tahir Emre Can da katıldı.
İftar öncesi öğrencilerle birlikte sıraya giren Rektör Uysal, iftar yemeğini alarak öğrencilerle birlikte orucunu açtı. İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri öğrencilerin taleplerini ve gereksinimlerini dinledi.
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