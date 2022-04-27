Kütahya’da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkındaki Hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (27) isimli şahsın Domaniç ilçesi Domur köyündeki evinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıs eve yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.