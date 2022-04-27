Otomobil bariyerlere çarpıp, takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaAfyonkarahisar kara yolu 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar´a giden Raşit Tanrıkulu yönetimindeki 55 DE 630 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada yola fırlayan sürücü Raşit Tanrıkulu ile yanındaki Saadet Tanrıkulu ve Havva Tanrıkulu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-04-27 17:54:52



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