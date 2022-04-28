AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla halka lokma tatlısı ikramında bulundu.

Kadir Gecesi münasebetiyle Teravih Namazı'nın ardından, Ulu Camii önünde binlerce vatandaşın ağzı, Ramazan ayının ve kandillerin olmazsa olmazı lokmayla tatlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.