Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu İmam Hatip Lisesi'nde "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ortaokul öğrencileri arasında, "Sevgili Peygamberim ve 40 Hadis" yarışması çerçevesinde 3 aylık süre zarfında tüm ortaokul öğrencilerinin katılımıyla hadis yarışması düzenlendi.

Yarışmanın takibini yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kezban Kahraman, öğrencilerin gönüllerini alacak, onları motive edecek ödüller verdi.

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