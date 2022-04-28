DPÜ ve Keramika’dan “Anne Kalbi Sofralar” yarışması ödül töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Keramika, ÜniversiteSanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen “Anne Kalbi Sofralar” projesi için ödül töreni gerçekleştirildi.

Sera Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kütahya Vali Yardımcıları Dr. Halil İbrahim Ertekin ve Buğra Karadağ, Kütahya Hava Er Eğit. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademisyenler ve eser sahibi öğrenciler katıldı.

Keramika ve DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte ÜniversiteSanayi İş Birliği çerçevesinde gerçekleştirilen Anne Kalbi Sofralar Tasarım Yarışması'na 162 öğrenci, 480 eserle katıldı. Eserleri değerlendiren kurul, 7 eseri ödül almaya, 54 eseri ise sergilemeye layık buldu.



“Anne Kalbi Sofralar” projesiyle Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin tasarıma bakış açılarının gelişmesine katkı sağlamak, çağdaş seramik sanatına ve endüstrisine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışma ile estetik, endüstriyel, üretilebilir, satılabilir, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilir işlevsel, yenilikçi ve estetik tasarımların yarışması amaçlandığı belirtildi.



“Umarım iş birliğimiz artarak devam eder”

Törende bir konuşma yapan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, "Keramika Ailesi olarak, Üniversite Sanayi İş Birliği ile yeni yeteneklerin sektöre kazandırılmasını hedefleyen proje çerçevesinde hazırlanan Anne Kalbi Sofralar Tasarım Yarışması'na öğrencilerimizin katılımı bizleri oldukça memnun etti. Umarız bu iş birlikleri önümüzdeki yıllarda da artarak devam eder. Bu vesile ile Üniversite Sanayi İş Birliğinin en güzel örneklerinden birine bugün hep beraber şahit oluyoruz. Keramika olarak, “Geleceğe Yatırım Gerek” felsefemizle geleceğin iş insanlarına, iş hayatına hazırlanmalarında katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Yüce, “ Bu projede Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yapmış olduğu bu birbirinden değerli tasarımlar, değerli jürimizin değerlendirmeleri sonucunda derecelendirilerek sizlerin de beğenisine sunulmuştur. Bu projeye destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin’e, katkı sağlayan değerli hocalarımıza, Keramika’daki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve bu projede katkıda bulunan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca sergiye katılımlarınızdan dolayı da siz değerli konuklarımıza şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Törende yaptığı konuşmada yarışmaların öğrenciler için önemli olduğuna değinen Tasarım yarışmasının Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu üyesi Prof Dr. Levent Mercin, yarışmaya destek veren ve düzenleme kurulu ile jüri üyesi olarak görev yapanlara teşekkür etti.

Mercin,” Bu proje çerçevesinde öğrencilerimize "Anneler Günü'nde annenize bir sofra seramiği hediye etmek isteseydiniz tasarımı size ait nasıl bir sofra seramiği hediye etmek isterdiniz?" sorusunu yönelttik. Sonrasında Keramika Tasarım Merkezi'nden aldığımız bilgilerle titiz bir değerlendirme yaparak yarışmayı sonuçlandırdık. Ayrıca değerlendirme kurulu üyeleri olarak tasarımlarda özellikle özgünlük, konuyu yansıtma, duygu, hikaye, farklılık ve uygulanabilirlik ölçütlerine dikkat ettik. Bu tarz yarışmalar, öğrencilerin algılarını değiştirebiliyor ve zenginlik katıyor. Alınan eğitim ile farklı sektörlere yönelik iş olanakları da olabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Bu iş birliği sektörün gelişimi için çok önemli”

Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin ise Keramika ile Üniversite arasındaki iş birliği sonucunda bu tarz ürünlerin ortaya çıkmasının sektörün gelişmesi adına önemli bir çaba olduğunu, bu yüzden emeği geçen herkesi kutladığını, bundan sonra da bu tarz yarışmaların devamlılığının çok önemli olduğunu belirtti. Ertekin, iş birliği projesinde ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından protokol üyeleri sergilenmeye layık bulunan eserleri inceledi.

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