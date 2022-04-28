Kütahya'da Bayram Pazarı'na ilgi

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cuma Pazarı yerine kurulan Bayram Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Gaybi Efendi Mahallesinde yer alan Cuma Pazarı yerine kurulan Bayram pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşlara iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Vatandaşların beraber fotoğraf çekinmek isteyenlerle pazarda vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Başkan Işık, burada alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet edip pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.

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