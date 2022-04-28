Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nde yangın tatbikatı

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Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği personeline yangın eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen yangın tatbikatında Hisarcık Belediyesi İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse tarafından Emniyet Amirliği personeline yangınla mücadele, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, yangın söndürme teknikleri ile yangın esnasında bina tahliyesi ve yangın söndürme cihazlarının personel tarafından kullanımı konularında uygulamalı eğitim verildi.

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