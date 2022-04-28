Emet’te hareket halindeki araç yandı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İsa S. yönetimindeki 43 FH 340 plakalı araç Karayolları mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücüsünün hemen araçtan indiği yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

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