Altıntaş’ta Bilim Şenliği

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi tarafından Bilim Şenliği düzenlendi.

Bilim Şenliğine, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar program dahilinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen deneyleri incelediler.

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