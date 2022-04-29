Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a veda iftarı

Güney Afrika’nın Pretorya Büyükelçiliğine İçişleri Müşaviri olarak atanan İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç onuruna iftar daveti düzenledi.

Koç’a verilen veda iftarına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Müdür Koç’a, yeni görevinde başarılar dileyerek, Kütahya’daki görevi esnasında gösterdiği gayret için teşekkür etti.

2019 yılı Eylül ayında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Güney Afrika’nın Pretorya Büyükelçiliğine İçişleri Müşaviri olarak atandı. Emniyet Müdürü Koç’a verilen veda iftarına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Necmettin Koç’un, Kütahya’ya atandığı günden itibaren özveri ile çalıştığını dile getiren Başkan Işık, Emniyet Müdürü Koç’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Ali Çelik, “Kütahya’mızın huzur ve güvenliği için 24 saat mesai esasına göre hizmet etti. Olaylara bakış açısı ve yaklaşımı, aranılan her anda ulaşılır olması Devletimiz adına mutluluk duyduğumuz hususlar. Beraber planladığımız her göreve bir polis memurunun şevk ve kararlılığı, emniyet müdürü iradesi, planlama ve vizyonuyla büyük bir katkı sundu. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de başarılı olacağına inanıyorum. Orada da milletimize, Devletimize katkı sunmaya devam edecek” diye konuştu.

Kütahya’da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak helallik isteyen Necmettin Koç, “Burada çok güzel dostluklar kazandım. Bu dostlukların ebedî olmasını istiyorum” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Güzel, Vali Çelik ve Başkan Işık, Koç’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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