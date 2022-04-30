Altıntaş’ta başarılı öğrencilere iftar yemeği

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Altıntaş Kaymakamlığı tarafından ilçe okullarında sosyal kültürel ve sportif alanlarda il, bölge ve ülke çapında başarı kazanmış öğrencilere iftar yemeği verildi.

İftar yemeğinde çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından takdim edildi.

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