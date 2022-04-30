DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda " El Ele Güvenli Geleceğe" konferansı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Ele Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans gerçekleştirildi.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Milli birlik beraberlik ve ülkemizin güvenliği konularında Üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla Tavşanlı Şehitleri Konferans salonunda "Ele Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak İl Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Selahattin Eyüp Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinden ise Polis memuru Yusuf Şahin katılırken etkinliğin moderatörlüğünü Ögr. Gör. Mustafa Çağrı Demir gerçekleştirdi. Etkinliğe, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, emniyet mensupları, öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel katıldı.

Konferans, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı. Çelik, konuşmasında; milli birlik ve beraberlik konularına aykırı olmamak şartıyla herkesin düşüncelerinde özgür olduğunu, kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Daha sonra Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Terörle Mücadele Amirliği’nden Komiser Fatih Karabal etkinlikle ilgili bilgilendirme yaparak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Program okul bahçesindeki Tavşanlı Şehitleri Cevizliği'nin ziyaretiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.