Kütahya’da evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı

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Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ın başkanlığında evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla düzenlenen toplantıda, evde sağlık hizmet kalitesinin artırılması adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.

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