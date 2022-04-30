Tavşanlı MYO’da “El Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinin ortaklığında “ Ele Ele Güvenli Geleceğe” konulu konferans gerçekleştirildi.

Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, emniyet mensupları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans, Müdür Prof. Dr. İsmet Çelik'in açılış konuşmasıyla başladı. Çelik, konuşmasında milli birlik ve beraberlik konularına aykırı olmamak şartıyla herkesin düşüncelerinde özgür olduğunu, kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Çelik'in konuşmasının ardından, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Terörle Mücadele Amirliği’nden Komiser Fatih Karabal, etkinlik öncesinde bilgilendirme yaparak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Etkinliğe konuşmacı olarak İl Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Selahattin Eyüp Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliğinden ise Polis Memuru Yusuf Şahin katılırken etkinliğin moderatörlüğünü Ögr. Gör. Mustafa Çağrı Demir gerçekleştirdi. Konferans çerçevesinde, Polis Memurları Arslan ve Şahin tarafından, terörle ve bölücü faaliyetler konularında güncel örnekler verilerek terör örgütü unsurları ve tehlikeli cemaat yapılanmalarının militan kazanma yöntemleri, dikkat edilecek hususlar ve önlemek için yapılacaklar anlatıldı. Ayrıca üniversite gençliğinin bölücü faaliyetler konularında dikkat etmesi gereken hususlar vurgulandı.

Konferansın ardından İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay yaptığı konuşmada, bölücü amaçlarla yükseköğretim gençliğine yaklaşamaya çalışan mihraklara karşı gençliğin uyanık olması gerektiğini belirterek, bu konularda tecrübelerini paylaştı.

Etkinlik, Tavşanlı Yerleşkesi içindeki Tavşanlı Şehitleri Cevizliği'ni ziyaretle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.