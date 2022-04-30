Emet Orman İşletme Müdürlüğü'nde iş başı eğitimi

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Emet Orman İşletme Müdürlüğünde yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar’ın da katıldığı eğitimde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri yangınlara karşı son hazırlıkları tamamladı.

Eğitim programı çerçevesinde orman yangınları temel bilgileri, yangınlara müdahale teknikleri, kullanılan ekipman, el aletleri, iş makinaları, pompa kullanımı, genel iş güvenliği, haberleşme, yangın organizasyonu konularında verilen teorik eğitimin ardından, araç, malzeme kontrolleri yapıldı. İş güvenliği konularında kurallara uyulmasının önemi üzerinde durulan eğitimde, özellikle yangın ihbarlarında doğru tarifin erken müdahalede etkili olacağı bilgisi verildi ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Bölge Müdürü Birol Dündar eğitimde, tüm personele kolaylıklar dileyerek, yangınsız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitime Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, OYM Şube Müdürlüğü Mühendisi A. Başar Kavcin ve görevli personel katıldı.

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