Altıntaş Kaymakamlığı'ndan “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesine destek

Altıntaş Kaymakamlığının Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesine torf toprağı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili okul idaresinden yapılan açıklamada, “20192020 EğitimÖğretim yılında başlayan ve devam eden “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projemiz çerçevesinde tarım alanı olarak kullandığımız sahada verimi arttırmak ve öğrencilerimizin oyun parkını çimlendirmek için üç kamyon torf toprağı talebimiz Altıntaş Kaymakamlığı tarafından karşılanmıştır. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp’e, emeği geçen yetkililere, velilerimize ve okulumuz personeline öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” denildi.

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