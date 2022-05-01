Gezen Sinema Tırı Altıntaş’ta çocuklarla buluştu

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Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gezen Sinema Tırı Altıntaş ilçesinde çocuklarla buluştu.

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklar için geliştirilen mobil tırda kurulan sinema salonunda Rafadan Tayfa’yı izleyen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Gezen Sinema Tırı'nı ziyaret ederek çocukların film izleme heyecanına ortak oldu.

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